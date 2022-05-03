63 руководителя школ и детсадов Костанайской области будут перемещены в другие организации образования

В ноябре прошлого года министерство образования и науки республики подписало указ о ежеквартальной ротации, то есть перемещению директоров из одной организации образования в другую.

В Костанайской области по итогам первого квартала уже состоялось заседание комиссии, в которую входят специалисты управления образования, журналисты и общественные деятели. В итоге в список тех, кто подлежит ротации, попали 82 директора.

«Из 82 человек, руководителей, которые подлежали ротации, сейчас принято решение членами комиссии, ротировать 63 человека. Из них 34 — директора школ, 39 директора детских садов. Комиссией рекомендовано ротировать их после окончания учебного года», — сказала руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

19 директоров оставят на прежних местах. Один из них в данный момент проходит лечение, 10 — директора школ отдаленных населенных пунктов — их попросту ротировать не с кем. Три человека руководят организациями дополнительного образования — и отсутствуют организации для ротации по профилю. Правила учитывают и этот аспект. Пять человек останутся на прежних местах, так как им осталось до выхода на пенсию менее двух лет. Предложения не ротировать людей предпенсионного возраста Костанайская область направляла в минобразования и науки.

«Мы отправляли в частности по людям предпенсионного возраста. Вот, которым 2 года осталось. Нам тоже разъяснили, что будем руководствоваться трудовым кодексом. В трудовом кодексе есть как раз момент, что если осталось 2 года до пенсии, то не сокращению, переводу куда-либо. Поэтому мы нормой Трудового кодекса воспользовались», — объясняет Зауре Байменова.

По итогам заседания первой комиссии по ротации был составлен протокол, который уже направлен в отделы образования. Тех, кто подлежит ротации, уведомят о перемещении в другую школу или детский сад. Уже известно, что ротированы будут и первые руководители инновационных школ , а также директора комбинированных. Однако, все перемены произойдут уже после окончания этого учебного года.

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