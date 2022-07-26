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В десятках жилых домов и учреждениях отключат горячую воду — КТЭК

Фото из открытых источников

Объявление для абонентов размещено в инстаграм-аккаунте ГКП «КТЭК». 

ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» информирует Вас, в связи с устранением порыва на подземной магистрали ТМ-7 по улице Баймагамбетова — улице Амангельды, временно будет отключено горячее водоснабжение в 20 многоквартирных жилых домах и в 10 учреждений с 30 июля 2022 года.

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Список

  • МЖД
  • Алтынсарина 131,214
  • Амангельды 72,76,85,87,95.
  • Баймагамбетова 168,170.
  • Байтурсынова 108.
  • Дулатова 91
  • Победы 93/2, 60,64.
  • Пушкина 100.
  • Назарбаева 58.
  • Козыбаева 153.
  • Пролетарская 96.
  • Шевченко 41,47.
  • Список учреждений.
  • Гостиница «Целинная»
  • ДВД
  • Станция скорой помощи
  • Центральный рынок
  • «Каспий-банк»
  • Колледж бытсервиса
  • Константино-Еленинский собор
  • Городской акимат
  • Земельный комитет
  • Областной суд.
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