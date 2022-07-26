В десятках жилых домов и учреждениях отключат горячую воду — КТЭК

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ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» информирует Вас, в связи с устранением порыва на подземной магистрали ТМ-7 по улице Баймагамбетова — улице Амангельды, временно будет отключено горячее водоснабжение в 20 многоквартирных жилых домах и в 10 учреждений с 30 июля 2022 года.
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Список
- МЖД
- Алтынсарина 131,214
- Амангельды 72,76,85,87,95.
- Баймагамбетова 168,170.
- Байтурсынова 108.
- Дулатова 91
- Победы 93/2, 60,64.
- Пушкина 100.
- Назарбаева 58.
- Козыбаева 153.
- Пролетарская 96.
- Шевченко 41,47.
- Список учреждений.
- Гостиница «Целинная»
- ДВД
- Станция скорой помощи
- Центральный рынок
- «Каспий-банк»
- Колледж бытсервиса
- Константино-Еленинский собор
- Городской акимат
- Земельный комитет
- Областной суд.
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