В десятках жилых домов и учреждениях отключат горячую воду — КТЭК

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ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» информирует Вас, в связи с устранением порыва на подземной магистрали ТМ-7 по улице Баймагамбетова — улице Амангельды, временно будет отключено горячее водоснабжение в 20 многоквартирных жилых домах и в 10 учреждений с 30 июля 2022 года.

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Список

МЖД

Алтынсарина 131,214

Амангельды 72,76,85,87,95.

Баймагамбетова 168,170.

Байтурсынова 108.

Дулатова 91

Победы 93/2, 60,64.

Пушкина 100.

Назарбаева 58.

Козыбаева 153.

Пролетарская 96.

Шевченко 41,47.

Список учреждений.

Гостиница «Целинная»

ДВД

Станция скорой помощи

Центральный рынок

«Каспий-банк»

Колледж бытсервиса

Константино-Еленинский собор

Городской акимат

Земельный комитет

Областной суд.

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