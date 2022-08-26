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66% учителей в Казахстане не хотели оставаться в профессии. Как изменилась ситуация

vecherka.su

Асхат Аймагамбетов рассказал, какие меры предпринимаются, чтобы привлечь кадры к работе учителем.

Во Дворце Республики прошло пленарное заседание августовского форума педагогов Алматы. Во время выступления основатель и вдохновитель EdCrunch Global Нурлан Киясов отметил, что согласно проведённому исследованию, 66% процентов казахстанских учителей не хотели бы оставаться в своей профессии.

В свою очередь министр просвещения Асхат Аймагамбетов рассказал, какие меры предпринимаются правительством, чтобы хорошие учителя оставались в школах.

«С начала нового учебного года по всей стране будет реализована программа по вхождению в профессию молодых педагогов. Также мы внедрили институт наставничества. Ежемесячно наставники получают дополнительную плату. Также с сентября этого года начнутся специальные курсы для педагогов. Сейчас мы вынуждены нагружать педагогов, так как у них почасовая оплата. Мы хотим провести соответствующие реформы, чтобы дать возможность учителям получать меньше нагрузки, при этом не теряя в заработной плате, чтобы не было погони за часами. Мы в этом году провели новое исследование, охватили 10 тысяч педагогов, и если до этого 66% сомневались в своей в профессии, то теперь уже 90% педагогов выразили желание посвятить жизнь этой профессии«, – сказал министр.

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