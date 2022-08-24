Учителя зарабатывают более 400 тысяч в месяц: правда или нет?

Зарплаты педагогов выросли на 25% по сравнению с прошлым годом. Хватает ли учителям на жизнь?

По сравнению с прошлым годом зарплата преподавателей выросла на 25%. При этом больше всего получают учителя-предметники. А самая низкая зарплата у преподавателей в колледжах, передает informburo.kz

Курбанкуль Бекаманова преподаёт в одной из шымкентских школ. В течение 37 лет она учит детей английскому языку. Педагог высшей категории сейчас работает на полторы ставки, поэтому и зарплата соответствующая. В месяц, по словам преподавателя, она получает больше 400 тысяч тенге.

«Аттестацию проходим каждые пять лет. От часов тоже зависит – мы получаем достаточное количество часов и, соответственно, получаем хорошую зарплату. Зарплаты хватает, потому что повышение каждые полгода-год», – сообщила учительница.

243 тысячи тенге в месяц получают педагоги начальных классов. Больше всего зарабатывают учителя-предметники с 5 по 11 классы – 356 тысяч тенге. Меньше всего в сфере образования получают преподаватели в колледжах – 221 тысячу тенге, а педагоги в вузах – 325 тысяч тенге.

По словам экономиста Армана Байганова, такая градация заработных плат среди учителей, когда предметники получают на 100 тысяч больше, чем учителя начальных классов и колледжей, вызывает диспропорцию. Таким образом мы можем получить нехватку педагогов, чьи зарплаты ниже, и переизбыток тех, кто метит на более высокий доход.

«Если мы хотим получить высококвалифицированных специалистов в сфере высшего образования, соответственно, их зарплата не должна отставать от школьного образования. За рубежом обычно в сфере высшего образования учителя получают больше, соответственно, к ним требования высокие», – отметил экономист Арман Байганов.

По словам специалистов, заработная плата педагогов зависит от учебной нагрузки, стажа, категории и квалификации.

«Педагогу-модератору устанавливается оплата за квалификационную категорию в размере 30% от должностного оклада, педагогу-эксперту – 35% от должностного оклада, педагогу-исследователю – 40% от должностного оклада и педагогу-мастеру – 50% от должностного оклада, – сообщила главный эксперт Департамента финансов и бюджетного планирования Министерства просвещения РК Гульайым Токпанова. – В следующем году зарплату педагогам планируют поднять также на 25%. Её будут повышать на четверть каждый год до 2025 года».

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