70 процентов «ЗА». Проект нового микрорайона будет отправлен на подпись акиму области без дополнительных мер

Это уже вторые и последние общественные слушания, которые проводит акимат по обсуждению с населением плана детальной планировки микрорайона «Арай».

Первые прошли в конце марта, а сейчас чиновники и разработчики собрались снова, чтобы рассказать людям о том, какие они внесли в проект изменения.

К примеру, костанайцы интересовались, где в проекте школа и детсад. Их решили разместить в границах Пушкина, Абая, Амангельды- Каирбекова.

«Для обеспечения всех этих домов такие крупные объекты, как школа, детские сады, эти объекты занимают солидные территории и они будут реализовываться по мере того, как будет происходить застройка данного микрорайона, то есть при увеличении численности это микрорайона, при заселении новых жилых домов, при возникновении необходимости», — говорит представитель проектного института «Казгипоград» Антон Барков. Читайте также: Прочь от наших домов! По проекту весь частный сектор в этих границах планируется снести и возвести здесь многоэтажки, в том числе и с 14, 16 и с 18 этажами. Дома, которые пойдут под снос для коммерческой застройки, должны выкупить частники. Люди могут их не продавать. Выкупают с территорией, которая пойдет под госнужды, выкуп принудительный и отказаться продать свой участок нельзя. Оценка будет по рыночной стоимости. По словам чиновников, 70 процентов жителей уже готовы продать свои участки, поэтому на слушаниях не так много людей, скорее всего пришли те, кто не готов прощаться с родными стенами.

Как отметили в акимате, эти слушания последние, затем проект плана детальной планировки микрорайона «Арай» будет отправлен на подпись акиму области. Больше никаких процессуальных мер для его воплощения в жизнь не понадобится.

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