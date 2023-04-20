Прочь от наших домов! В Костанае прошел второй этап общественных слушаний по застройке новых микрорайонов

В Костанае прошел второй этап общественных слушаний, которые касаются планов детальной планировки трех новых микрорайонов: «Арай», «Керемет» и «Мерей». По замыслу чиновников, они должны появиться буквально в центральной части областного центра, где сейчас в большей степени преобладает частный сектор. Во время первых встреч немало людей высказались против проектов. Говорят об этом люди и сейчас.

Гульнара Аймагамбетова растерянно смотрит на проект застройки нового Микрорайон Арай, который планируется возвести в границах улиц Набережная — Аль-Фараби — Каирбекова — Тауелсиздик — Абая — Пушкина. На месте ее двухэтажного коттеджа на проекте возвышается многоэтажка. Но продавать свой дом женщина не намерена.

«Почему я в шоке? В двухтысячных, девяностых приехала, обустраивала его опять, опять куда-то на кулички? Опять обустраивать ? Ладно тогда я молодая была, а сейчас у меня такое ощущение, что я скоро буду первым бомжом и меня на трубе».

Дом Тамары Лупач находится на Каирбекова. Семья женщины живет в нем уже 7 лет и уезжать они тоже не намерены.

«Мы чувствуем, что нам будут предлагать копейки, за которые ничего не купишь в другом районе города. Сейчас с тем, что будут разъезжать, расселяться население из центрального нашего района, то тогда поднимутся цены. Продавцы недвижимости поднимут и мы за ними не угонимся», -возмущается житель дома по улице Каирбекова Тамара Лупач.

Напомним, это уже вторые общественные слушания, которые проводит акимат по обсуждению с населением плана детальной планировки микрорайона Арай. Первые прошли в конце марта, а сейчас чиновники и разработчики собрались снова, чтобы рассказать людям о том, какие они внесли в проект изменения.

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