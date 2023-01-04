Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области

На западе, севере, востоке области снег, на юге области осадки (снег, дождь).

На востоке области низовая метель. На юге области гололед, туман. Ветер западный, юго-западный 9-14, на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

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Температура воздуха ночью 9-14, на юге области 4, днем 6-11, на

севере области 15, на юге области 1 мороза.

В Костанае облачно, временами снег. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью и днем 9-11 мороза.

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