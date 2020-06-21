USD 403.79
EUR 452.77
RUB 5.82
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. 8-летнего пропавшего ребёнка нашли мёртвым

8-летнего пропавшего ребёнка нашли мёртвым

COVID-2019 в Казахстане

17225 - зарегистрированно

10719 - выздоровевших

118 - летальных случаев

292 - в Костанайской области

8-летнего пропавшего ранее мальчика нашли мёртвым. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

«Мальчика нашли мёртвым, тело из воды вытащили водолазы. Призываем родителей не оставлять детей без присмотра»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области

Напомним, 8-летний Руслан Тайкин пропал 20 июня, вышел на улицу кататься на скейтборде и не вернулся.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Токаев обратился к медикам