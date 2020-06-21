8-летнего пропавшего ребёнка нашли мёртвым

8-летнего пропавшего ранее мальчика нашли мёртвым. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

«Мальчика нашли мёртвым, тело из воды вытащили водолазы. Призываем родителей не оставлять детей без присмотра»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области

Напомним, 8-летний Руслан Тайкин пропал 20 июня, вышел на улицу кататься на скейтборде и не вернулся.

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