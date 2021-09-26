8 расследований начато из-за цен на продукты в областях Казахстана

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает Tengrinews.kz.

О текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства Ербол Карашукеев, председатель правления АО «НК «Продкорпорация» Сапархан Омаров, заместитель председателя Национального Банка Алия Молдабекова, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы Нур-Султана Алтай Кульгинов, Карагандинской области Женис Касымбек, Алматинской области Амандык Баталов.

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«Вопрос сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары находится на особом контроле Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Цены на продукты питания — это социально чувствительный вопрос. Правительство реализует комплекс мер антиинфляционного реагирования, в первую очередь по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе АПК», — сказал Мамин.

Неблагоприятные климатические условия в основных аграрных странах, в том числе РК, привели к снижению урожайности основных сельскохозяйственных культур. В этой связи наблюдается рост цен, а также повышенный спрос на сельхозпродукцию со стороны соседних стран.

За 8 месяцев рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 9,7 процента. За последний месяц наблюдается снижение цен на 0,7 процентных пункта. В рамках мер антиинфляционного реагирования в 2021 году НК «Продкорпорация» планирует закупить сельхозпродукцию на 87 миллиардов тенге (в 2020 году — 40 миллиардов тенге). При этом перечень закупаемых культур расширен с 4 до 9: пшеница мягкая, пшеница твердая, ячмень, овес, подсолнечник, рапс, лен, соя, гречиха.

Указанная продукция будет использована для обеспечения внутреннего рынка, в том числе для реализации мукомольным предприятиям, птицеводческим и животноводческим хозяйствам.

«Агентством по защите и развитию конкуренции вынесено 68 уведомлений о снижении цен на социально значимые продовольственные товары, назначено 8 расследований. Выявлено 46 фактов превышения торговой надбавки и взимания вознаграждения на социально-значимые продукты в городах Нур-Султан и Алматы, Костанайской, Карагандинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Главам этих регионов указано на необходимость срочного принятия мер по привлечению к ответственности субъектов торговли, превысивших предельную торговую надбавку», — говорится в сообщении.

В целом премьер-министр поручил акиматам и министерствам обеспечить своевременное и полное выполнение комплекса мер антиинфляционного реагирования. В связи с завершением сезона сбора урожая акиматам поручено ускорить выделение дополнительного финансирования по «оборотной схеме» и осуществить закупку ранее доведенных объемов продовольствия в региональные стабфонды. При этом поставлена задача обеспечить исполнение обязательств сельхозтоваропроизводителей перед АО «НК «Продкорпорация» по поставке зерна в рамках форвардных закупок.

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