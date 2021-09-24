Спрос большой. Почему подорожал картофель в Костанае?

Аномальная жара в Костанайской области сказалась на урожайности не только овощных культур. Как отмечают в крестьянском хозяйстве «Садовод», выросли затраты и на их производство. К примеру, вместо привычных поливов два раза в месяце, им пришлось увеличить их до четырёх.

Дождь летом был всего один раз — в июле, но и его не хватило, чтобы восполнить нужное количество воды для роста овощей. Но, тем не менее, сейчас здесь собирают высокий урожай картофеля — в среднем 400 центнеров с гектара. В этом году в хозяйстве посадили больше 200 гектаров овощей, большую часть отдали под картофель — 130 гектаров. На оставшейся посадили морковь, свёклу, лук и капусту. Массово убирают сейчас здесь именно картофель. Его и продают. Причем, за овощем буквально выстраиваются очереди.

«Спрос увеличивает. В начале сентября мы торговали 90-100, сейчас 150, спрос очень большой. На рынке удорожание, мы, как на рынке цену и держим. Почему цены у нас не ниже, чем у конкурентов? Мы работаем с большим количеством дорогостоящей техники, большой штат сотрудников, ложится на себестоимость», — говорит агроном крестьянского хозяйства «Садовод» Дмитрий Елисеев.

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Спрос на овощи будет наблюдаться и в октябре, отмечают представители хозяйства, который может снизиться в ноябре, но в декабре спрос, а значит и цены, вновь вырастут. По данным управления сельского хозяйства региона, под картофель в было занято 3,5 тыс. гектаров, а под овощи — 869 гектаров. Средняя урожайность картофеля по области сейчас составляет чуть больше 162 центнеров с гектара, а овощей — 167 центнеров.

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