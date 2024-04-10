80 и 160 квадратных метров. Какие дома построят потерявшим жилье из-за паводка

«В рамках этого поручения в министерстве создан оперативный штаб и разработан комплексный план действий, который предусматривает строительство нового жилья. Были разработаны два эскизных проекта жилых зданий. Первое – это трехкомнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 квадратных метров, второе – двухквартирный жилой дом общей площадью 160 квадратных метров«, — рассказала Ибраева на брифинге СЦК.

По ее словам, разработанные эскизные проекты жилья проходят госэкспертизу. После ее завершения типовые дома построят во всех пострадавших регионах.