80 и 160 квадратных метров. Какие дома построят потерявшим жилье из-за паводка

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Официальный представитель Министерства промышленности и строительства Меруерт Ибраева рассказала о процессе восстановления жилья казахстанцев, лишившихся домов во время разрушительных паводков, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«В рамках этого поручения в министерстве создан оперативный штаб и разработан комплексный план действий, который предусматривает строительство нового жилья. Были разработаны два эскизных проекта жилых зданий. Первое – это трехкомнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 квадратных метров, второе – двухквартирный жилой дом общей площадью 160 квадратных метров«, — рассказала Ибраева на брифинге СЦК.
По ее словам, разработанные эскизные проекты жилья проходят госэкспертизу. После ее завершения типовые дома построят во всех пострадавших регионах.
«Работа будет завершена до конца следующей недели. Типовые проекты будут представлены в открытом доступе на сайте epsd.kz с заключением государственной экспертизы», — добавила официальный представитель.