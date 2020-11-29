85 случаев заражения. Темп прироста заболеваемости увеличен в Костанайской области

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в Костанайской области.

28 ноября в Костанайской области зарегистрировано 85 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,7%.

Заболевшие: 42 жителя г. Костанай, 19 – г.Рудный, 10 – Житикаринского района, 6 – г.Лисаковск, 2 – Костанайского района, 2 – Карабалыкского района, 2 – Камыстинского района, 1 – Сарыкольского района, 1 –района Б.Майлина.

62 обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 – с профилактической целью (завозные случаи), 3 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией).

Из числа инфицированных 57 с симптомами заболевания, 28 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 03 апреля по 28 ноября зарегистрировано 5213 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 3860 человек.

Напомним, сегодня главный санитарный врач Костанайской области подписал новое постановление

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