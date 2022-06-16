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85 тысяч жителей Костанайской области за последний год не оплатили ни единого взноса в систему ОСМС

inform.kz

137 тысяч человек — именно столько жителей Костанайской области не застрахованы в системе обязательного медицинского страхования.

Это шестнадцать процентов от общей численности населения региона. Незначительную долю из этого числа составляют индивидуальные предприниматели, самостоятельные плательщики, и люди оплачивающие ЕСП.

«Наемных рабочих физических лиц, за которых оплату производят работодатели составляет 41220 человек, то есть это порядка 30 процентов от числа незастрахованных. Но есть и такая категория граждан, которая за последние 12 месяцев не оплатила ни одного платеже. Такое количество у нас составляет 62 % от общего числа незастрахованных, то есть 85 тысяч человек», — сообщила заместитель директора КФ НАО «ФСМС» Сауле Аймухамбетова.

В основном в это число попали безработные граждане. Чтобы получить статус «застрахован» им необходимо оплатить взносы за прошедшие 12 месяцев — это без малого 30 тысяч тенге. Либо оплатить единый совокупный платеж за три месяца. В этом случае сумма будет значительно ниже. Но если одни не платят осознанно, то другие становятся незастрахованными не по своей вине. К примеру, это педагоги, у которых длительный отпуск.

«В итоге бухгалтер производит оплату одним траншем за все 2 месяца и в итоге мы к осени получаем часть педагогических работников со статусом «не застрахован», потому что оплата должна производиться ежемесячно. Поэтому я призываю бухгалтерские службы, если они производят одним траншем — проплачивать за каждый месяц отдельно», — сообщила Сауле Аймухамбетова.

Выпадают из системы и студенты, обучающиеся за рубежом, а также те, кто учится в филиалах иностранных вузов, находящихся в Казахстане. В фонде ОСМС рекомендовали тем, кто уже обучается или только поступил в этом году, обновить данные через портал egov, либо оплачивать взносы самостоятельно. По всем вопросам и возникающим спорным ситуациям костанайцы могут обратиться в call-центр фонда социального медицинского страхования. Также по любому из доступных каналов связи жители региона могут узнать свой статус в системе ОСМС.

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