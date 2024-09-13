Абонентскую плату за проезд по платным дорогам будут платить жители Костанайской области

Корреспонденты alau.kz поинтересовались у министра, когда в Костанайской области появятся платные дороги.

В начале лета появилась информация, что трассы в направлении «Костанай-Денисовка» и «Костанай-Троицк» станут платными. Он отметил, что это произойдет не раньше 2025 года.

«Что для людей, которые живут в той местности, в окрестности, которые ежедневно пользуются? Для них есть система абонентской платы годовая, либо ежемесячная. Зависит от того, что те граждане, которые прикрепляются между определенными районами, их маршрут определяется. Один маршрут — он примерно 1 МРП. И у него будет абонентская плата», — объяснил министр транспорта РК Марат Карабаев.

Журналисты также спросили у Марата Карабаева на что будут тратиться деньги, собранные на платных дорогах. Он сообщил, что за год на таких трассах собирается около 36 миллиардов тенге. Их направляют на покупку техники и на содержание этих дорог.

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