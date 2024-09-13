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Абонентскую плату за проезд по платным дорогам будут платить жители Костанайской области

Фотография для новости Абонентскую плату за проезд по платным дорогам будут платить жители Костанайской области

alau.kz

Корреспонденты alau.kz поинтересовались у министра, когда в Костанайской области появятся платные дороги.

В начале лета появилась информация, что трассы в направлении «Костанай-Денисовка» и «Костанай-Троицк» станут платными. Он отметил, что это произойдет не раньше 2025 года.

«Что для людей, которые живут в той местности, в окрестности, которые ежедневно пользуются? Для них есть система абонентской платы годовая, либо ежемесячная. Зависит от того, что те граждане, которые прикрепляются между определенными районами, их маршрут определяется. Один маршрут — он примерно 1 МРП. И у него будет абонентская плата», — объяснил министр транспорта РК Марат Карабаев.

Журналисты также спросили у Марата Карабаева на что будут тратиться деньги, собранные на платных дорогах. Он сообщил, что за год на таких трассах собирается около 36 миллиардов тенге. Их направляют на покупку техники и на содержание этих дорог.

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