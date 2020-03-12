Абоненты Алма ТВ массово атакуют офисы компании

В большинстве городов вещания кабельного оператора Алма ТВ недовольные абоненты массово атакуют как по телефону, так и лично офисы компании. Недовольство абонентов вызвано вчерашним отключением 11 российских каналов, входящих в пакет «Цифрового семейства Первого» — это Первый канал, а также каналы Дом кино, Время, Телекафе, Дом кино Премиум, Музыка Первого, Бобёр, О!, Поехали!, Карусель, передает zakon.kz.

Новость об отключении российских телеканалов вызвала взрывную реакцию у абонентов и пользователей социальных сетей.

Недовольные абоненты требуют вернуть телеканалы в сетку вещания за просмотр которых они уже заплатили.

Недовольные телезрители жалуются на невозможность дозвониться до оператора, и вынуждены слушать автоответчик, иногда в течение часа.

На сайте техподдержки тв-оператора пользователи оставляют массу негативных комментариев по поводу отключения пакета каналов.

Те же люди, что приходят в офисы компании лично, получают стандартный ответ: «каналы отключены на неопределенный срок, мы ведем переговоры с правообладателем».

Но, похоже, кабельный оператор вводит в заблуждение своих абонентов.

Представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в Казахстане Калашникова Ирина сообщила, что на сегодняшний день переговоров с Алма ТВ ни представительство «Первый канал. Всемирная сеть» в Казахстане, ни российские коллеги не ведут. Обращений о желании возобновить вещание от Алма ТВ не поступало.

Также Калашникова пояснила, что условия предоставления прав на трансляцию «Цифрового телесемейства» — одинаковые для всех операторов. Договоры с другими кабельными операторами Казахстана заключены вовремя и проблем с вещанием у них нет.

Один из крупнейших казахстанских кабельных операторов АО «АлмаТел Казахстан» (торговая марка Алма ТВ) лишился прав трансляции российских телеканалов Первый канал, а также каналов Дом кино, Время, Телекафе, Дом кино Премиум, Музыка Первого, Бобёр, О!, Поехали!, Карусель, принадлежащих «Первому каналу», так как у него закончился контракт на право вещания всех этих телеканалов.

С 10 марта 2020 года вышеуказанные каналы пропали из сети АО «АлмаТел Казахстан» (торговая марка Алма ТВ). В письме, присланном Алма ТВ в редакцию zakon.kz, говорилось, что «АлмаТел Казахстан» подтверждает факт проведения переговоров с представителями «Первого канала Всемирная сеть» об условиях сотрудничества на 2020 год. Однако сторонам не удалось прийти к договоренности.

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