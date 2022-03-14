Айман Умарова о январских событиях: КНБ стоит за похищением сильнодействующих ядов

Сотрудники Комитета национальной безопасности причастны к похищению со складов сильнодействующих ядов, заявила адвокат и руководитель общественной комиссии «Акикат» Айман Умарова на пленарном заседании мажилиса.

По её словам, истинной целью январских событий является насильственный захват власти, для которого заранее проводилась информационная подготовка, передает informburo.kz

«Информационная подготовка имеет следующие цели: дискредитация действующего президента в глазах народа, создание в СМИ и соцсетях негативного общественного мнения о президенте, умышленный саботаж со стороны некоторых чиновников поручений президента, радикализация в учреждениях уголовно-исполнительной системы для использования их в последующем», – сказала Айман Умарова. Читайте также: Генпрокурор озвучил количество жертв январской трагедии

Адвокат привела в пример уголовные дела в отношении бизнесменов Есбола Джапбасова из Кордая и Галымжана Накбаева из ВКО.

«По делу Накбаева – похищено со склада 15 бочек цианида калия. 500 г этого вещества достаточно для того, чтобы парализовать население одного города. На складах были и другие химические вещества: каустическая сода, азотная кислота. Во всех этих делах замешаны сотрудники КНБ: крышевание криминальных групп, крышевание бизнеса, контроль за покупками контрабанды, наркотиков, обеспечение наличных денег из-за рубежа, проход через границу лиц под видом этнических казахов, контроль над СМИ и другое», – резюмировала руководитель комиссии.

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