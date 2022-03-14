Айман Умарова о январских событиях: КНБ стоит за похищением сильнодействующих ядов

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Сотрудники Комитета национальной безопасности причастны к похищению со складов сильнодействующих ядов, заявила адвокат и руководитель общественной комиссии «Акикат» Айман Умарова на пленарном заседании мажилиса.
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По её словам, истинной целью январских событий является насильственный захват власти, для которого заранее проводилась информационная подготовка, передает informburo.kz
«Информационная подготовка имеет следующие цели: дискредитация действующего президента в глазах народа, создание в СМИ и соцсетях негативного общественного мнения о президенте, умышленный саботаж со стороны некоторых чиновников поручений президента, радикализация в учреждениях уголовно-исполнительной системы для использования их в последующем», – сказала Айман Умарова.
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Адвокат привела в пример уголовные дела в отношении бизнесменов Есбола Джапбасова из Кордая и Галымжана Накбаева из ВКО.
«По делу Накбаева – похищено со склада 15 бочек цианида калия. 500 г этого вещества достаточно для того, чтобы парализовать население одного города. На складах были и другие химические вещества: каустическая сода, азотная кислота. Во всех этих делах замешаны сотрудники КНБ: крышевание криминальных групп, крышевание бизнеса, контроль за покупками контрабанды, наркотиков, обеспечение наличных денег из-за рубежа, проход через границу лиц под видом этнических казахов, контроль над СМИ и другое», – резюмировала руководитель комиссии.
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