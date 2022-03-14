Генпрокурор озвучил количество жертв январской трагедии

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов озвучил число погибших в результате январской трагедии, передает Tengrinews.kz.

«Что касается жертв тех событий. Всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в Алматы, их 139 человек. (…) На сегодня мы точно знаем о гибели 20 граждан, которые случайно попали под обстрел. Из них 11 в Алматы, восемь в Алматинской области и один в Таразе», — сказал Асылов в Мажилисе.