Аким Атырауской области озвучил размер своей зарплаты

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов озвучил размер своей заработной платы, передает Tengrinews.kz.

«По заработной плате. Вы знаете, наверное, что зарплаты акимов сейчас повышены. Моя зарплата составляет в месяц 1 миллион 954 тысячи тенге», — сказал аким, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.

Ранее аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова сообщила, что получает 1,8 миллиона тенге в месяц.

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