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Аким Атырауской области озвучил размер своей зарплаты

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Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов озвучил размер своей заработной платы, передает Tengrinews.kz.

«По заработной плате. Вы знаете, наверное, что зарплаты акимов сейчас повышены. Моя зарплата составляет в месяц 1 миллион 954 тысячи тенге», — сказал аким, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.

Ранее аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова сообщила, что получает 1,8 миллиона тенге в месяц.

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