Аким Гульшара Абдыкаликова о своей зарплате: Думаю, где-то 1,8 млн тенге

Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова озвучила свою ежемесячную заработную плату на брифинге в Нур-Султане, передает informburo.kz

По словам главы региона, её зарплата составляла, в соответствии с законодательством, 986 000 тенге, однако недавно сумму увеличили.

«Плюс в этом году принято решение о повышении на 1,9 по факторно-балльной системе. Но сразу оформила отпуск, потому что два года не оформляла отпуск. Сейчас последняя зарплата, ориентировочно: 986 000 умножить на 1,9. Думаю, где-то, 1,8 млн», – ответила она на вопрос журналиста.

На брифинге аким рассказала, что за последние годы в экономику вложено более 4 трлн тенге инвестиций. Доля промышленного производства в ВРП возросла с 11% в 1991 году до 30%, а сельского хозяйства за последние 10 лет выросла с 3,9% до 6,3%.

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«Выведено около 10 новых сортов риса. Его урожайность и валовый сбор сегодня в полтора раза превышают показатели 1991 года. Область входит в число лидеров по стране и по темпам прироста действующих субъектов МСБ (106,6% при 104,5% по РК)», – добавила она.

Также ввели почти 8 млн квадратных метров жилья.

В регионе также один из самых высоких показателей по обеспечению централизованным питьевым водоснабжением – 97% населения.