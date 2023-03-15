Аким Костаная обратился к жителям города

Аким Костаная Марат Жундубаевопубликовал пост-обращение к жителям областного центра.

«Уважаемые костанайцы! Начался паводковый период и мы были вынуждены закрыть проезд под мостом на ПЧСТР, который представляет реальную опасность для водителей и автомобилей при движении в момент подтопления. Мы понимаем, что такое непопулярное решение вызовет неоднозначную реакцию костанайцев, но сейчас сиюминутного технического решения этой проблемы нет. Для комплексного решения данного вопроса, в настоящее нами готовится проект строительства полноценной дороги, которая свяжет микрорайоны «Аэропорт» и «Береке». В данный момент проект проходит процедуру государственной экспертизы. В апреле планируем объявить госзакупки на строительство этой важной для города дорожной артерии. Строительство планируем завершить осенью текущего года. Вместе с тем, проведены превентивные противопаводковые мероприятия в Северо-Западном жилом массиве: в микрорайоне «Юбилейный» очищена и подготовлена к приему талых и дождевых вод ливневая канализация, а также ведется строительство ливневки, которая позволит убирать прибывающую воду с проездов мкр. «Береке». Кроме того, в данных микрорайонах и на путепроводе улицы Назарбаева дежурит мобильный гидропост, который будет оперативно реагировать в случае начала подтопления. Все необходимые силы и технические средства для устранения потенциальных чрезвычайных ситуаций готовы», — говорится в обращении.

Напомним, с 14 марта проезд мод мостом ПЧСТР закрыли.

Однако, некоторые водители все же проезжают там. Для проезда они отодвинули бетонные блоки.

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