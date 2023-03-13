Проезд под мостом ПЧСТР закроют — отдел ЖКХ Костаная

Информацию распространил отдел ЖКХ Костаная.
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«По рекомендации управления полиции города Костаная в целях безопасности и в связи с паводкоопасным периодом ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная» информирует, что с 10.00 часов 14 марта проезд под мостом в районе «ПЧСТР» будет перекрыт», — говорится в сообщении.
Открытие проезда планируется после окончания паводкового периода.
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