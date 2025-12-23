В Костанае обсуждают ситуацию с подключением газа к дачным массивам. Аким города Марат Жундубаев заявил, что работы необходимо временно остановить, пока вопрос не будет окончательно прояснён с правовой точки зрения. По его словам, происходящее вызывает серьёзные опасения — как с точки зрения безопасности, так и градостроительной логики.

«Остановитесь, пока не выясним»

Глава города обратился к организациям, которые проводят газ к дачным домикам, с призывом приостановить подключение.

— Сейчас я хотел бы обратиться к тем, кто проводит газ к людям — остановиться, пока не выясним. Вообще это неправильно, — подчеркнул Жундубаев.

Отдельно он обратился и к дачникам, которые, по его словам, «собирают последние деньги» на подключение: аким считает, что людей нельзя вовлекать в процесс, законность и последствия которого вызывают вопросы.

Чем тогда дачи будут отличаться от ИЖС?

Марат Жундубаев отметил: если на дачах появляется газ, свет, а затем жители начнут требовать дороги и другие коммуникации, то возникает вопрос, зачем тогда нужны генплан и ПДП (проект детальной планировки).

— Тогда чем отличаются дачные домики от ИЖС? Если сейчас мы проведём газ — завтра будут просить дороги, коммуникации. Тогда Генплан для чего? ПДП для чего? — заявил аким.

Он также напомнил, что на развитие частного сектора, в том числе в районе «Кунай», уже направлены значительные средства и усилия, и подмена планового развития «удобными решениями» может привести к системным проблемам.

«Самое главное — угроза жизни»

По словам акима, коммерческим организациям, занимающимся подключением, выгодно расширять число клиентов, однако вопрос не должен сводиться только к оплате услуг.

Он обратил внимание на требование обеспечения доступа для обслуживания газовых сетей и оборудования, что, по его мнению, в условиях плотной застройки дачных домиков становится проблемой.

— Должен быть доступ к обслуживанию. Какое может быть обслуживание, когда все домики друг к другу? Самое главное — здесь опасность большая, это угроза жизни тем, кто проживает там, — подчеркнул Жундубаев.

Власти намерены поднять вопрос на областном уровне

Аким Костаная поручил подготовить официальное обращение для поднятия проблемы на более высокий уровень — вплоть до акима области.

— Подготовьте письмо за подписью моей, за подписью акима области. Надо этот вопрос поднимать. И сегодня его надо включить — надо определяться с этим. Мы не можем закрыть глаза и как будто не видим, что происходит в городе, — заявил он.

В акимате отмечают, что вопрос газификации дач будет рассмотрен дополнительно — с учётом требований законодательства, безопасности жителей и градостроительных планов города.

