Аким области вручил ключи от квартиры многодетной семье, пострадавшей от пожара

Архимед Мухамбетов встретился с Олегом Пирогом, мальчиком, который спас детей в пожаре. Также аким области переговорил с семьей Умурзаковых, которые из-за пожара лишились жилья. В семье четверо несовершеннолетних детей, которым от двух до восьми лет.

В ходе встречи аким Костанайской области Архимед Мухамбетов вручил многодетной семье ключи от 3-комнатной квартиры в городе Костанай.

Спаситель семьи, герой Олег Пирог получил от акима области благодарственное письмо и ноутбук.

Также аким выразил благодарность родителям Олега за достойное воспитание детей.

-В первую очередь выражаю благодарность родителям Олега за достойное воспитание детей. Валентина Владимировна, желаю вашей большой и дружной семье всяческих благ, здоровья, счастья и благополучия. Героя — Олега еще раз благодарю за отвагу, смелость и самоотверженность. Желаю великолепных результатов в учебе, устремлений к знаниям и творчеству. Пусть все мечты сбываются,-отметил глава региона.

Мальчик живет с папой и мамой и еще пятью братьями и сестрами. Родители Олега безумно гордятся им.

Напомним, пятиклассник спас детей из горящего дома.

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