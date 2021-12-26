Мне не было страшно. Мальчик рассказал, как спас детей из пожара в Костанае

«Я забрался на горку, а там вся крыша в огне. В заборе была дырка, и я пролез, толкнул окно, так как дети стучали. Снял куртку, положил на снег и начал доставать по одному через окно, так как дверь в огне была. Один ребенок был раздет, я нашел штаны ему. Когда полез доставать четвертого, подошел мужчина какой-то и полез сам спасать. У меня просто адреналин был, страшно не было», — рассказал мальчик.

По словам школьника, они с мужчиной убрали в сторону газовый баллон, который примерз к снегу на улице у дома. После подоспели пожарные и приехали родители. Дети в госпитализации не нуждались, всем четверым от двух до восьми лет, передает tengrinews.kz

Олег Пирог учится в костанайской школе №22, помимо него в семье еще пятеро братьев и сестер.