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Аким поселка Качар подозревается в хищении бюджетных средств

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Департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области начато досудебное расследование в отношении акима поселка Качар города Рудный. 

Он подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 1,4 млн тенге, выделенных на ремонт служебного автотранспорта.

Автотранспорт находится на балансе аппарата акима поселка Качар.

Путем перечисления их на счет индивидуального предпринимателя без фактического выполнения ремонтных работ.

Напомним, руководитель аппарата акима Рудного подал в отставку. 

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