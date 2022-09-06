Открыт спецсчет для семей погибших и пострадавших от пожара в «Оружейной палате»

Акимат города Костанай совместно с Общественным фондом «Suiikti Qostanai» объявляет об открытии специального счета и сборе помощи для семей погибших и пострадавших от пожара в магазине «Оружейная палата» 3 сентября.

«Мы благодарим всех костанайцев за участие в помощи аулиекольцам. При этом, необходимо оказать помощь пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия в Костанае, в результате которого несколько семей остались без крова и находятся в сложной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.

Сотрудники акимата города Костанай перечислили однодневную зарплату на спецсчет фонда.

Физические лица могут оказать помощь пострадавшим через Приложение «Kaspi.kz» в разделе «Платежи — Благотворительность», либо через поиск «Общественный фонд «SUIIKTI QOSTANAI».

Юридические лица через реквизиты:

ОФ «Suiikti Qostanai»

БИН 190540005263

Юридический адрес: РК, г. Костанай, пр. аль-Фараби 90

ИИК KZ098562203124701170

БИК KCJBKZKX

Кбе 17

АО БанкЦентрКредит

Тел. 8 777 119 75 40 (бухгалтерия)

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Напомним, трагедия произошла утром 3 сентября. В Костанае загорелся не только оружейный магазин, но и расположенные рядом СТО и столовая. Площадь пожара составила 2 000 квадратных метров.

В результате погибли 4 человека. Генеральная прокуратура взяла расследование ЧП под особый контроль.

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