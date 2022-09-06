Открыт спецсчет для семей погибших и пострадавших от пожара в «Оружейной палате»

Акимат города Костанай совместно с Общественным фондом «Suiikti Qostanai» объявляет об открытии специального счета и сборе помощи для семей погибших и пострадавших от пожара в магазине «Оружейная палата» 3 сентября.
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«Мы благодарим всех костанайцев за участие в помощи аулиекольцам. При этом, необходимо оказать помощь пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия в Костанае, в результате которого несколько семей остались без крова и находятся в сложной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.
Сотрудники акимата города Костанай перечислили однодневную зарплату на спецсчет фонда.
Физические лица могут оказать помощь пострадавшим через Приложение «Kaspi.kz» в разделе «Платежи — Благотворительность», либо через поиск «Общественный фонд «SUIIKTI QOSTANAI».
Юридические лица через реквизиты:
ОФ «Suiikti Qostanai»
БИН 190540005263
Юридический адрес: РК, г. Костанай, пр. аль-Фараби 90
ИИК KZ098562203124701170
БИК KCJBKZKX
Кбе 17
АО БанкЦентрКредит
Тел. 8 777 119 75 40 (бухгалтерия)
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Напомним, трагедия произошла утром 3 сентября. В Костанае загорелся не только оружейный магазин, но и расположенные рядом СТО и столовая. Площадь пожара составила 2 000 квадратных метров.
В результате погибли 4 человека.
Генеральная прокуратура взяла расследование ЧП под особый контроль.
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