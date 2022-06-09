Акимат Костаная решил навести порядок в оформлении города

Отдел архитектуры и градостроительства акимата Костаная озвучил итоги мониторинга на предмет соблюдения градостроительного регламента. Нарушения касаются облика фасадов зданий и размещения на них рекламы без надлежащего оформления, которое, кстати, прописано в специальных правилах.

Если в здании по проекту должно находиться ателье, то и реклама на нем должна быть про ателье.

«Согласно пункта 7 размещение объектов наружной рекламы осуществляется на основании соответствующего права на земельный участок, т.е. целевое назначение земельного участка отведенного под объект наружной рекламы должно соответствовать его назначению. При этом основное назначение здания, на внешней стороне которого предполагается разместить объекты наружной рекламы иное (социальное, общественное, жилое и пр.) целевое назначение и размещение на его фасаде наружной рекламы является изменением внешнего облика фасада здания», — говорит руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Касыбаева.

Головной болью для акимата считается здание по ул. Тәуелсіздік.118 А, где когда-то был пединститут. Навести порядок по содержанию этого строения чиновнки пытаются с 2018 года. Cобственник постоянно ссылается на то, что у него нет средств. Но в этом году, подчеркнула Гулсара Касыбаева, в здании начаты внутренние работы, и, по словам собственника, к 10 июня он предоставит уточненный график работ на объекте и, в первую очередь, по ремонту фасада.

«Мы мириться с этим не будем, который год история тянется. Так и не можем понять, что они там станут делать: приводить в порядок или сносить здание. У вас есть все законные инструменты. С привлечением других госорганов в рамках закона, конечно, нужно обязать хозяина что-то делать. Мы так никогда город в порядок не приведем», — заверил аким Костаная Марат Жундубаев.

На совещании так же озвучили, что теперь при выдаче земельного участка для нестационарного объекта, бизнес должен будет предоставить в акимат варианты эскиза этого объекта для согласования. Помимо этого аким города поручил чиновникам от строительства внимательно следить за тем, чтобы бизнесмены по ходу строительства не меняли целевое назначение выданного земельного участка. Если на этой земле должны простроить детский сад, значит жилого комплекса или торгового дома там быть не должно, подчеркнул Марат Жундубаев

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