Акимат Костанайской области обратился с предупреждением

Информацию распространила пресс-служба акима Костанайской области.

Как сказано в сообщении, участились случаи мошенничества. Злоумышленники, действуя от имени акима области, представителей акиматов области, создают фейковые страницы в социальных сетях, а именно ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук или аккаунты в мессенджерах WhatsApp, Telegram, с целью хищения денежных средств.

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«Призываем жителей региона к бдительности! Не переходите по сомнительным ссылкам. Не доверяйте непроверенным аккаунтам. Ни в коем случае не переводите деньги по их требованию. Если вы столкнулись с подозрительной активностью немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. Расскажите о мошеннической схеме своим близким, чтобы они не стали жертвами обмана. Остерегайтесь мошенников!», — говорится в сообщении акимата Костанайской области.

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