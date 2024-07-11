Очень убедительно. Мошенники придумали новый способ обмана

Мошенники стали рассылать сообщения на казахском языке.

В последние дни СМС-уведомления с требованием связаться с ними, приходят на номера казахстанцев от имени сотрудников почтовых служб или представителей фирм, осуществляющих денежные переводы.

В них говорится о необходимости выйти на контакт в очень сжатые сроки, и о том, что промедление чревато потерей миллионов тенге. Как отметили специалисты отдела по борьбе с киберпреступностью областного полицейского департамента, это очередные рассылки от мошенников, которые содержат вредоносные ссылки. Они могут привести пользователя на фишинговые сайты, с помощью которых аферисты завладевают личными данными людей.

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И требования личных звонков тоже преследуют эту же цель. Как отмечают полицейские специалисты, сообщения созданы с помощью автоматических переводчиков из различных интернет браузеров, и, из-за многочисленных ошибок, по ним понятно, что составитель текста не является носителем языка.

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