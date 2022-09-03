Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления ЧС местного масштаба.

2 сентября на территории Басаманского, Семиозерного УЛХ произошло загорание деревьев и сухой травы, сообщает оперштаб МЧС РК.

3 сентября в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха 36 градусов, штормовыми порывами ветра до 28 м/с, площадь пожара превысила 9 400 гектаров. Общая площадь лесной площади 40 000 га.

В тушении пожара задействованы силы и средства 32 ед. техники, 3 воздушных судна, 3 пожарных поезда, 235 чел. личного состава это МЧС, МВД, Минобороны, Лесхоз, РГКП «КазАвиаЛесохрана», местные исполнительные органы, АО «КТЖ» — 4 пожарных поезда.

Забор воды для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 км. Проведен 21 сброс на тушение.

По данным РГП «Казгидромет» в Костанайской области сохранится высокая температура до 38 градусов, скорость ветра до 23 м/с. Министром по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенантом Ильиным Ю.В. проведена воздушная разведка.

Проведена перегруппировка сил и средств, которые сосредоточены на защите населенных пунктов Аманкарагай и Новонежинка. Проведена эвакуация 1841 человека из с.Озерное (250 человек) и северной части с. Аманкарагай (1000 человек), с. Калинино (228 человек), с. Лесное (363 человека).

Местными исполнительными органами организовано размещение эвакуированных в Аулиекольской средней школе и Аулиекольской школе-интернате обеспечение их питанием.

Открыта горячая линия, организована работа психологов ДЧС. Акиматом Костанайской области прорабатывается вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

В соответствии со статьей 58 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» граждане имеют право на возмещение вреда (ущерба), полученного в результате чрезвычайной ситуации природного характера.

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