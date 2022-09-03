Президент РК посетит оперштаб по ликвидации пожара в Костанайской области

В ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область Президент Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров.
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Сильный лесной пожар не утихает в Аулиекольском районе Костанайской области. В целом ситуация в регионе находится под контролем. Оперативный штаб во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным координирует действия всех органов, задействованных в ликвидации стихийного бедствия.
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в тушении пожара задействованы 235 человек личного состава МЧС, Минобороны, МВД, Лесхоза, МИО и КТЖ 32 единиц техники, три воздушных судна, три пожарных поезда.
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«Дышать тяжело, все в дыму и сильный жар чувствуется со стороны леса. Пожар распространяется с такой силой, что глазом не успеешь моргнуть. Огонь пошел на кордон, не знаем, спасли ли там село»,- рассказывает жительница села Новонежинка.
По данным РГП «Казгидромет», в Костанайской области сохранится высокая температура до +38°C, скорость ветра до 23 м/с.
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