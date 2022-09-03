Президент РК посетит оперштаб по ликвидации пожара в Костанайской области

В ходе предстоящей рабочей поездки в Костанайскую область Президент Касым-Жомарт Токаев планирует посетить оперативный штаб и ознакомиться с принимаемыми мерами по ликвидации природных пожаров.

Сильный лесной пожар не утихает в Аулиекольском районе Костанайской области. В целом ситуация в регионе находится под контролем. Оперативный штаб во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным координирует действия всех органов, задействованных в ликвидации стихийного бедствия.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в тушении пожара задействованы 235 человек личного состава МЧС, Минобороны, МВД, Лесхоза, МИО и КТЖ 32 единиц техники, три воздушных судна, три пожарных поезда.

Около 50 домов горят в поселке Озерный из-за лесного пожара «Дышать тяжело, все в дыму и сильный жар чувствуется со стороны леса. Пожар распространяется с такой силой, что глазом не успеешь моргнуть. Огонь пошел на кордон, не знаем, спасли ли там село»,- рассказывает жительница села Новонежинка. По данным РГП «Казгидромет», в Костанайской области сохранится высокая температура до +38°C, скорость ветра до 23 м/с.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.