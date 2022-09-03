Около 50 домов горят в поселке Озерный из-за лесного пожара

Около 50 домов горят в поселке Озерный Костанайской области из-за лесного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, передает Tengrinews.kz.

«Вторые сутки продолжаются тушение крупного лесного пожара на территории Басаманского КГУ Костанайской области. Огнем охвачено более 2000 гектаров земли государственного лесного фонда.

По состоянию на 17.30 минут фронт огня был остановлен в непосредственной близости села Новонежинка.

В поселке Озерный горит порядка 50 домов. Жители поселка эвакуированы», — сообщили в Министерстве экологии.

ВСЁ В ДЫМУ, НЕЧЕМ ДЫШАТЬ!

Задействованы силы и средства РГКП «Казавилесоохрана», лесных учреждений, ДЧС Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей. Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Кутпанбаев находится в штабе, где принимаются тактические решения по тушению лесного пожара.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в тушении пожара задействованы 235 человек личного состава МЧС, Минобороны, МВД, Лесхоза, МИО и КТЖ 32 единиц техники, три воздушных судна, три пожарных поезда.

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Забор воды для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 километров.

По данным РГП «Казгидромет» в Костанайской области сохранится высокая температура до 38 градусов, скорость ветра до 23 метров в секунду.

Министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным проведена воздушная разведка. 3 сентября в связи с осложнением метеорологической обстановки, в том числе высокой температурой воздуха 36 градусов, штормовыми порывами ветра до 28 метров в секунду, площадь пожара превысила 3000 гектаров.

«Проведена перегруппировка сил и средств, которые сосредотачиваются на защите населенных пунктов Аманкарагай и Новонежинка. Проведена эвакуация населения из села Озерное (население 250 человека) и северной части села Аманкарагай (1000 человек). Начата эвакуация села Калинино — 228 человек, села Лесное — 363 человека. В 17 часов 20 минут создалась угроза нефтебазы села Аманкарагай, на месте работают 3 пожарных автоцистерны (2-МЧС, 1-объектовая служба нефтебазы)», — сообщили в МЧС.

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