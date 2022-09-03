Огонь бушует. Появилось видео крупного лесного пожара с вертолёта

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в тушении пожара задействованы 235 человек личного состава МЧС, Минобороны, МВД, Лесхоза, МИО и КТЖ 32 единиц техники, три воздушных судна, три пожарных поезда.

«Вторые сутки продолжаются тушение крупного лесного пожара на территории Басаманского КГУ Костанайской области. Огнем охвачено более 2000 гектаров земли государственного лесного фонда.

По состоянию на 17.30 минут фронт огня был остановлен в непосредственной близости села Новонежинка.

В поселке Озерный горит порядка 50 домов. Жители поселка эвакуированы», — сообщили в Министерстве экологии.

Из-за пожара закрыта трасса.

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