Английский язык в школах будут изучать только с третьего класса – МОН РК

Школьники в Казахстане не будут изучать три языка с первого класса, заявил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в интервью Nur.kz.

По его словам, в школах с казахским языком обучения с первого класса будут изучать только казахский язык, с русским языком обучения – казахский и русский языки.

«Проведя исследования и анализ мы увидели, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно – это неэффективно. Мы приняли решение по этому вопросу и уже ведём работу над тем, чтобы в школах с казахским языком обучения в первом классе ребёнок изучал только один язык – казахский, то есть сначала научился читать и писать на своём родном языке. Во втором классе в программу добавляется русский язык, а в третьем – английский. Что касается школ с русским языком обучения, то там, соответственно, в первом классе будет русский и государственный язык, а английский так же – с третьего класса», – сказал министр.

По его словам, с точки зрения методологии, это обоснованно, такие исследования и рекомендации уже были.

Глава МОН отметил, что с этого года планируется разделить предмет «Художественный труд» на два разных предмета: «Труд» и «Изобразительное искусство». Ведётся подготовительная работа по разделению в школах с 2024 года предмета «Казахский язык и литература».

«В казахских школах давно поднимается вопрос по отдельному предмету «Мировая литература» – и это справедливое замечание. Не только казахскую и русскую литературу, но и мировую должны знать наши дети», – сказал министр образования.

Он добавил, что убирать третий час физкультуры из школьного расписания пока не будут.

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