Аппараты ИВЛ поступят в Костанайскую область

Костанайская область ждет поступления аппаратов искусственной вентиляции легких. Их должно прибыть 40 штук, передает alau.kz

Наш регион продолжает закупаться дополнительными средствами защиты и медицинским оборудованием для лечения. На это в области выделено 2 миллиарда тенге.

«В ближайшее время ожидается поставка в область 40 аппаратов ИВЛ на сумму более 700 миллионов тенге. Это только первый этап. По второму этапу договора сейчас заключаем. 30 штук ожидаем в ближайшее время и 10 штук прибудут до конца мая месяца»,- сообщил Архимед Мухамбетов, аким Костанайской области.

Ждут у нас и новой гуманитарной помощи. На этой неделе она уже поступала в Костанай из Восточно-Казахстанской области. Тогда привезли спец.костюмы, маски и тепловизоры для медиков. Новую партию оттуда же ожидают в ближайшее время. Прибыть должны 10 тысяч масок и 6 тысяч костюмов. А вот для населения помощь оказывают другого типа. Это продовольственные корзины.

«На сегодняшний день по области более 3 тысяч нуждающихся граждан получили продуктовые корзины на сумму более 40 миллионов тенге. В рамках первой волны более 5600 человек – это в городах Костанай и Рудный. Им оказана помощь в размере 50 тысяч тенге на сумму 284 миллиона тенге. В рамках второй волны дополнительно оказана помощь 9,5 тысяч нуждающимся жителям Костаная и Рудного на сумму 478 миллионов тенге»,- рассказал глава региона.

Помимо продуктов помощь оказывают и в денежном выражении. Архимед Мухамбетов проинформировал, что государственную выплату в 42 500 тенге уже получили 148 600 человек.

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