Арктическая прохлада. Прогноз погоды от синоптиков

Жители северных и западных регионов страны, не успев насладится весенним теплом, снова ощутят арктическую прохладу.

Виной тому станет быстрая смена барических полей. Чередование северных и южных циклонов со скандинавским антициклоном приведет к осадочной и контрастной погоде на территории Казахстана.

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Вторжение холодных воздушных масс из акватории Баренцева моря обусловит понижение температуры воздуха сначала на северо-западе, севере, а затем и в центре республики, в ночные часы столбики термометров опустятся до отрицательных значений, ожидаются переход дождя в снег.

В то время как в южных регионах все еще сохранится по-весеннему теплая погода, не смотря на прогнозирование обильных осадков в виде дождя с грозами и градом.

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