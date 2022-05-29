USD 433.3
EUR 464.19
RUB 6.48
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Арыстанбек Мухамедиулы арестован

Арыстанбек Мухамедиулы арестован

Vinkmag ad

Директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы арестован, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

«Антикоррупционной службой по городу Нур-Султан проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Национального музея Республики Казахстан и других лиц по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 мая с санкции суда в отношении Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения «содержание под стражей». Расследование продолжается. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В пресс-службе суда Нур-Султана сообщили, что Специализированный межрайонный следственный суд столицы санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Мухамедиулы сроком на два месяца.

Напомним, 16 мая стало известно, что Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц Нацмузея по признакам хищения 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

В СМИ появилась информация, что директор Нацмузея, бывший министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы, якобы «порезал себе вены». Его пресс-секретарь эту информацию опроверг и пообещал провести онлайн-брифинг.

Позже директор Нацмузея также опубликовал в соцсетях обращение, в котором он заявил, что его пытались очернить.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Вспышка гепатита у детей: случаи заболевания выявили уже в 33 странах мира