Ассортиментный голод. Почему с полок казахстанских магазинов пропали многие товары

Нехватка привычных товаров наблюдается последние месяцы то в одной, то в другой товарной группе.

В весенние и летние месяцы самым заметным дефицитным товаром, отсутствие которого в магазинах вызвало недовольство казахстанцев, стал сахар. Его дефицит привёл даже к временному сокращению ассортимента сладкой продукции казахстанского производства, передает informburo.kz

С поставками сахара постепенно проблемы в стране решили, но полностью вернуться к привычному изобилию прошлых лет пока не удаётся. То определённые корма для домашних питомцев становятся дефицитными, то чистящие средства исчезают из привычных отделов, то невозможно найти на полках полюбившиеся марки макарон или сыров, муки или консервов.

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Этому явлению уже дано определение – ассортиментный голод. По прогнозам специалистов, в ближайшей перспективе он будет усиливаться. Корреспондент Informburo.kz выяснял, каких товаров нам будет не хватать и как сдерживать цены на имеющиеся.

Спрос на технику стабилен

В торговой сети «Технодом» сообщили, что ассортимент товаров в магазинах не уменьшился ни в одной из товарных категорий. За последние месяцы не наблюдалось перебоев поставок бытовой и оргтехники, товаров для дома, потому что на складах сети у поставщиков всегда имеются запасы.

«Поставщики нашли решения для поставок, организовав новые логистические цепочки в обход России. Поэтому у нас по-прежнему хороший ассортимент, и покупатели могут выбрать любой бренд, подобрать продукцию по цвету, функциональности», – сказал начальник отдела пунктов выдачи заказов «Технодома» Владислав Волков.

Цены на товары растут, признал представитель сети, но вместе с инфляцией. Дополнительного внешнего влияния на изменение цен не было и нет. При бюджетировании деятельности компании накануне нового года всегда закладывается повышение цен с учётом прогнозов по инфляции, так же произошло при прогнозировании продаж 2022 года. Поэтому рост цен на продукцию в «Технодоме» был ожидаем.

В компании не только работают с основными поставщиками, но и привлекают новые бренды, которые казахстанскому потребителю неизвестны. В последние месяцы среди поставщиков появился французский бренд в смартфонах – Wiko, а также отечественный производитель спорттоваров AVA. «Очень качественная продукция, в цене их товары выигрывают за счёт того, что не надо тратиться на логистику», – добавил собеседник.

Даже на фоне инфляционных скачков последних месяцев и последующего удорожания продукции в сети «Технодом» спада продаж точно не наблюдается. Во время беседы Владислав Волков назвал периоды, когда в фирменных магазинах наблюдается рост продаж. Один из них традиционно появляется во время старта продаж новых флагманских моделей смартфонов. Всегда повышается спрос на товары по обустройству дома в осенний период, когда все заканчивают ремонт. Сборы детей в школу, празднование Нового года, Международного женского дня и Наурыза – тоже являются причинами роста продаж в сети.

Не повлияло на спрос товаров «Технодома» и сокращение доходов населения из-за обесценивания национальной валюты. Казахстанские потребители по-прежнему предпочитают выбирать товары класса «премиум». Это справедливо с поправкой на региональные особенности, уровень жизни в регионах, уточнил представитель торговой сети.

«Средний чек по Казахстану не поменялся ни в плюс, ни в минус с поправкой на инфляцию, – отметил Владислав Волков. – В моменты резких скачков курса доллара продажи сети заметно увеличиваются, поскольку потребители считают, что покупка техники – самый лучший и безопасный способ беречь деньги от инфляции».

О тонкостях food и non-food

В торговых сетях, где преимущественно реализуются продукты питания, признали, что понятие «ассортиментный голод» стало актуальным с весны 2022 года, и пока этот тренд может только усиливаться.

По информации сети Magnum, на прилавках казахстанских магазинов заметно меньше стало кондитерской продукции, сократилась представленность сыров, макарон российского производства. И это связано не только с антироссийскими санкциями (уходом брендов с рынка России и следом – СНГ), но и с укреплением курса рубля. То есть торговым сетям стало невыгодно покупать у поставщиков подорожавшие российские продукты.

Ещё один тренд последних месяцев – сокращение представленности продукции категории non-food (непродовольственные товары). А это востребованные товары бытовой химии, уходовой и декоративной косметики, средств гигиены, парфюмерии, краски для волос. Их стало заметно меньше на полках, поскольку компании стали сворачивать производство в России, сообщили в Magnum.

Например, Казахстан на 100% зависит от импорта товаров бытовой химии. Ещё совсем недавно примерно 60% товаров этой востребованной категории завозилось из Европы, 40% – из России. За последние месяцы закрылась часть производств в РФ. Затем европейские товары стали поставлять на рынок всей Центральной Азии по новым каналам, которые значительно удлиняют и увеличивают в цене путь продукции до конечного потребителя.

Эксперты сомневаются, что глобальные бренды могут заинтересоваться Казахстаном как площадкой для производства и последующей реализации крупных партий продукции. Рынок Казахстана не такой ёмкий, чтобы мировые производители переносили производственные площадки сюда. Поэтому поставщикам приходится подстраиваться под запросы времени и буквально на ходу менять логистические цепочки (например, организовывать поставки продукции из Турции или Европы). Если же не удаётся восстановить поставки востребованных категорий товаров в прежнем объёме, то торговая сеть подбирает им замену.

В Magnum заверили, что речь не идёт о том, что Казахстан останется без продукции. Наблюдается лишь сокращение количества позиций в той или иной категории. С другой стороны, предположили специалисты, нынешняя ситуация – хороший шанс для казахстанских производителей занять место на торговых полках, иными словами – отвоевать долю рынка.

Естественно, рост курса, изменение логистических цепочек, удорожание сырья и прочие факторы влияют на конечную стоимость товаров для потребителей. Рост цен наблюдается в разных товарных категориях. Растут в цене крупы, макаронные изделия, сыры, кондитерские изделия, non-food.

По информации торговых представителей сети, ожидается снижение цен на гречку. Зато по рису возможен рост цен, связанный с отсутствием сырья. Есть вероятность, что вырастет ассортимент товаров из Турции. В планах – активней работать с Кореей по поставкам продукции non-food.

В Magnum отметили изменения в поведении покупателей за последние месяцы.

Казахстанские потребители в большинстве своём переключились с дорогих продуктов на продукцию подешевле. Они стали чаще посещать магазины, но закупать меньшую корзину. Также покупатели стали исключать из покупок удовлетворение каких-то потребностей, которые для них второстепенны. Чаще всего это касается посуды и одежды.

Что же будет с ценами и с нами

Заместитель председателя правления Союза торговых сетей Эльбеги Абдиев согласился, что ситуация с ассортиментом обостряется из-за того, что глобальные бренды покидают Россию.

По его словам, инфляция, которая сегодня наблюдается в Казахстане, была импортирована извне. Отсутствие собственного производства делает Казахстан зависимым от внешних поставок и, соответственно, от цен на импортные товары. Сценариев для решения назревших проблем несколько. Прежде всего, поддержать рынок.

«В Российской Федерации ещё в марте 2022 года (сразу после начала российско-украинского вооружённого конфликта. – Авт.) упростили правила импорта товаров, в том числе ослабили требования к маркировке товаров. Мы неоднократно предлагали принять аналогичные меры для упрощения импорта товаров в Казахстан. Основной целью таких предложений была профилактика повышения цен и поддержание ассортимента товаров, производство которых в Казахстане ещё не развито, как, например, бытовая химия. Но госорганы на это не пошли», – сообщил Эльбеги Абдиев.

Эксперт акцентировал внимание на необходимости активнее развивать собственное производство. Повлиять на цены производителей и поставщиков товаров, которые производятся за пределами страны, Казахстан не может. В свою очередь европейцы вынуждены поднимать цены, потому что значительно поднялись тарифы на электричество – чуть ли не на 80%.

По словам Абдиева, чиновники говорят о росте цен на товары повседневного спроса, которая приводит к росту инфляции. Национальный Банк для контроля инфляции повышает базовую ставку. Это влечет повышение ставки вознаграждения банков второго уровня по выданным кредитам. А ведь производители и дистрибьюторы берут в кредит деньги на приобретение товаров. В конце прошлого года у некоторых торговых сетей ставка вознаграждения по кредитам была 11-12%. Сейчас ставка варьируется в пределах 17-18%.Очевидно, что стоимость кредитов закладывают в цену реализуемой продукции. Все это влечёт за собой следующий виток роста цен.

По мнению Эльбеги Абдиева, при повышении базовой ставки продаваемые в розницу товары будут дорожать, поэтому для сдерживания инфляции нужно обеспечивать бизнес доступными деньгами. В качестве примера сдерживания цен спикер привёл ситуацию с производством сахара в Казахстане.

В сентябре правительство утвердило Комплексный план по развитию сахарной отрасли в РК на 2022-2026 годы. Согласно документу, планируется выдавать дешёвые деньги производителям и дистрибьюторам, чтобы развивать производство и сдерживать цены в торговых сетях. Этот подход правительства Абдиев назвал «логичным и обоснованным решением».

Ещё один вариант сдерживания инфляции – снижение налогов на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Такой опыт у Казахстана имеется. Эксперт напомнил, что в 2020 пандемийном году с апреля по октябрь снижали ставку НДС до 8% на СЗПТ. Теоретически такой же инструмент можно применить и сейчас, но государство не торопится сделать это. Абдиев предположил, что тому причиной – недостаточность поступлений в бюджет.

Далеко не все торговые сети, по мнению их представителя, спешат получить льготное государственное финансирование взамен на обязательство по сдерживанию цен. По словам Абдиева, такие условия финансирования несут определённые риски. Условно, сети дают миллиард тенге и говорят, что картофель надо продавать по 300 тенге, а его могут завезти в магазины по 400 тенге и выше за килограмм. Таких случаев на практике было достаточно много, и торговые сети себе в убыток исполняли свои обязательства по сдерживанию цен на СЗПТ.

«Как быть в таких случаях предпринимателям?» – задался вопросом Эльбеги Абдиев.

Собеседник рассказал об ещё одном проекте, запуск которого ожидается в Астане уже в этом году, – это «социальный кошелёк» для социально уязвимых слоёв населения.

«Социальный кошелёк» позволит начислять социальные выплаты в виде электронных денег на индивидуальные счета получателя. При помощи этого кошелька можно оплачивать СЗПТ по льготным ценам.

Участники проекта – сеть Magnum, акимат столицы, социально-предпринимательская корпорация «Астана». Если пилотный проект себя покажет с положительной стороны, то инициатива распространится на все регионы.

Эксперт согласен, что до последнего времени глобальные бренды редко рассматривали Казахстан в качестве производственной площадки.

«Многие постсоветские страны были для иностранных производителей фактически общим рынком, поэтому производство разворачивалось в основном в РФ. Сейчас мы можем стать интересными с этой точки зрения для мировых производителей. У нас также можно производить товары для других стран региона – Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Монголии, Афганистана. В этом плане мы конкурируем с Узбекистаном, который не меньше нас мечтает видеть у себя глобальные бренды. А значит, надо создавать привлекательные условия и для местных производителей, и для транснациональных корпораций», – сказал представитель Союза торговых сетей.

Последние месяцы наблюдается постепенное сокращение взаимной торговли Казахстана и России. Тому несколько причин:

уход из РФ иностранных компаний, которые производили товары для постсоветских стран;

снижение темпов российской промышленности из-за нехватки у местных предприятий оборудования, упаковки, химического сырья;

укрепление рубля, которое привело к удорожанию товаров российского производства и снижению их привлекательности.

По поводу возможного серого импорта из Казахстана в Россию товаров, которые мировые производители поставлять отказываются, эксперт сообщил следующее:

«Транснациональные компании, которые ушли из России, следят за тем, чтобы товары, реализуемые, допустим, в Казахстане, не продавались в РФ. Мы это чувствуем, мы это видим. Не исключено, что в отношении компаний, которые всё же продают товары в РФ в обход санкций, могут быть приняты какие-то ограничения. Но не думаю, что у Казахстана будут проблемы в этом отношении. Сами международные бренды работают активно над профилактикой этого вопроса».