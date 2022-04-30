Астролог рассказала об опасности солнечного затмения 30 апреля

30 апреля произойдет первое солнечное затмение в 2022 году. Казахстанцы его не увидят, но почувствуют влияние астрономического и астрологического явления. Подробнее об этом рассказала астролог Сабина Хакимова.

Первое в этом году солнечное затмение смогут увидеть только жители Южной Америки, передает zakon.kz

За астрономическим явлением будут наблюдать в Чили, Аргентине, на юге Перу, в юго-западной половине Боливии, Парагвае (кроме его востока и северо-востока), почти весь Уругвай (кроме его крайней восточной точки и ее окрестностей) и очень малая часть Бразилии (район города Уругваяна вблизи границ с Аргентиной и Уругваем).

Также за затмением можно будет понаблюдать в южной и юго-восточной зонах акватории Тихого океана, в крайней юго-западной зоне акватории Атлантического океана и на некоторых участках Тихоокеанского побережья Антарктиды.

Как отметила астролог Сабина Хакимова, несмотря на то, что в Казахстане не получится посмотреть за затмением, оно так или иначе повлияет на взаимоотношения людей.

Человек является частью природы и напрямую связан со всем, что его окружает: летом и зимой, солнцем или луной, дождем и ветром. Солнце – это активная энергия Ян, дневное начало, связано с сухостью и жарой. Луна – это ночь, энергия Инь, которая больше связана с влажностью и холодом, – напомнила эксперт по звездам.

По словам астролога, во время затмения энергия Солнца и Луны не поступает на Землю.

«Таким образом, происходит энергетический пробел для всего живого. В такие периоды энергия нестабильна, и это может оказывать влияние на все сферы жизни. Более чувствительные люди могут ощущать тревогу и беспокойство, у многих обострятся хронические заболевания, может отказывать техника, отключаться электричество и оборудование может дать сбой. У многих людей резко изменится система ценностей. Также может появиться философское отношение к жизни и смерти, отрезвление, резкий выход из зоны комфорта, причем как моральной, так и физической», — говорит Сабина Хакимова.

Эксперт по звездам предупредила, что в день затмения есть риск увеличения числа инсультов, также уязвимыми могут стать щитовидная железа, голова и шея.

Поэтому Хакимова порекомендовала не только оказывать повышенное внимание здоровью, но и проявлять осторожность во всех аспектах жизни.

Как избежать негативного влияния солнечного затмения:

Не выходить из дома за три часа до и три – после затмения.

Исключить алкоголь, мясо и устроить разгрузочный день.

Не переутомляться, исключить большую активность.

Луше отложить:

Начало новых проектов.

Подписание договоров.

Любые финансовые операции.

Путешествия.

Крупные финансовые вложения.

Хирургические операции.

Ремонт.

Первый день на новой работе.

Важные решения.

«В китайской астрологии считается, что затмения способны влиять на судьбу и здоровье человека. Степень влияния во многом зависит от даты рождения. Затмение является как бы катализатором, которое запускает события и ускоряет уже существующие процессы. Все, что созревало ранее, может получить выход наружу в виде конфликта, разрыва отношений, ухудшения здоровья, осложнений. Но бывают и исключения, когда затмение благоприятно влияет. Все зависит от натальной карты человека», — отметила Сабина Хакимова

Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября 2022 года и будет хорошо видно с территории Казахстана.

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