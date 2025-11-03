В ближайшие трое суток Казахстан окажется под влиянием активного атлантического циклона. Он принесёт осадки (на северной половине — преимущественно снег), усиление ветра и резкое понижение дневных температур. На дорогах — гололед, в ночные и утренние часы местами туман. Без осадков ожидается лишь запад страны.

Что ожидается по регионам

Север, центр, восток: снег, местами сильный; низовая метель, порывистый ветер.

Юг и юго-восток: с прохождением фронтов — дожди с переходом в снег, местами сильные осадки.

Запад: преимущественно без осадков, прохладно и ветрено.

Температурный фон

Север и центр: днём −2…−10 °C.

Юг и юго-восток: днём +2…+7 °C.

Синоптики предупреждают: погодная ситуация будет динамичной; планируя поездки, следите за оперативными сводками вашего региона.

