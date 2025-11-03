В ближайшие трое суток Казахстан окажется под влиянием активного атлантического циклона. Он принесёт осадки (на северной половине — преимущественно снег), усиление ветра и резкое понижение дневных температур. На дорогах — гололед, в ночные и утренние часы местами туман. Без осадков ожидается лишь запад страны.
Что ожидается по регионам
- Север, центр, восток: снег, местами сильный; низовая метель, порывистый ветер.
- Юг и юго-восток: с прохождением фронтов — дожди с переходом в снег, местами сильные осадки.
- Запад: преимущественно без осадков, прохладно и ветрено.
Читайте также: От +25 до −20: ноябрь расставит погодные контрасты
Температурный фон
- Север и центр: днём −2…−10 °C.
- Юг и юго-восток: днём +2…+7 °C.
Синоптики предупреждают: погодная ситуация будет динамичной; планируя поездки, следите за оперативными сводками вашего региона.
В Рудном задержан 33-летний мужчина, ранивший ножом полицейского
Особая жестокость: вынесен приговор за убийство жены и её матери в Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.