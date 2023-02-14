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Авто ввозили под видом запчастей и продавали казахстанцам

Фото из открытых источников

Авто ввозили под видом запчастей и продавали казахстанцам. Об этом сообщили в МВД, проанализировав проблемные вопросы, возникающие в процессе легализации автомобилей, с целью выработки дальнейших мер по их решению, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что по итогам первых 20 дней легализации в Казахстане произведена первичная регистрация около 27 тысяч транспортных средств. Еще свыше 65 тысяч единиц автотранспорта прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации.

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«В процессе легализации установлены автомобили, в большинстве своем с правосторонним расположением органов управления, которые были ввезены на территорию страны под видом запасных частей и в дальнейшем реализованы гражданам Казахстана. По указанным автомобилям Министерством внутренних дел совместно с государственными органами выработаны правовые механизмы их первичной регистрации в Республике Казахстан, сейчас ведется работа по их юридическому оформлению», — говорится в сообщении.

Подать заявку на легализацию можно:

  • через портал электронного правительства е-gov.kz;
  • через приложения банков второго уровня;
  • в центрах обслуживания населения (ЦОНы).

По правилам, автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку. Если авто подлежит легализации, то необходимо уплатить государственные сборы за первичную регистрацию, пошлину за техпаспорт и за государственный номер.

Легализация продлится до 1 июля 2023 года.

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