Авто ввозили под видом запчастей и продавали казахстанцам. Об этом сообщили в МВД, проанализировав проблемные вопросы, возникающие в процессе легализации автомобилей, с целью выработки дальнейших мер по их решению, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что по итогам первых 20 дней легализации в Казахстане произведена первичная регистрация около 27 тысяч транспортных средств. Еще свыше 65 тысяч единиц автотранспорта прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации.

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«В процессе легализации установлены автомобили, в большинстве своем с правосторонним расположением органов управления, которые были ввезены на территорию страны под видом запасных частей и в дальнейшем реализованы гражданам Казахстана. По указанным автомобилям Министерством внутренних дел совместно с государственными органами выработаны правовые механизмы их первичной регистрации в Республике Казахстан, сейчас ведется работа по их юридическому оформлению», — говорится в сообщении. Подать заявку на легализацию можно: через портал электронного правительства е-gov.kz;

через приложения банков второго уровня;

в центрах обслуживания населения (ЦОНы). По правилам, автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года, не должен состоять на криминальном учете, должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве. Также автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку. Если авто подлежит легализации, то необходимо уплатить государственные сборы за первичную регистрацию, пошлину за техпаспорт и за государственный номер. Легализация продлится до 1 июля 2023 года.

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