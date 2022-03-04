Автобус отремонтируют. Происшествие с горящим автобусом прокомментировали в управлении образования Костанайской области

Как сообщила пресс-служба управления образования акимата Костанайской области, 3 марта в районе им.Б.Майлина при подвозе детей из села Варваринское в село Кзыл-Жар в Кировскую СОШ и в село Асенкритовское в Асенкритовскую ООШ произошло возгорание проводки двигателя школьного автобуса.
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18 детей были оперативно эвакуированы из салона, пострадавших нет. Очаг возгорания был потушен с помощью огнетушителя. В управлении уточнили, что этот автобус не такой старый, как утверждают родители.
«4-5 марта для учащихся организовано обучение в дистанционном формате. По данным отдела образования района им.Б.Майлина, автобус 2006 года выпуска, в 2018 году был капитальный ремонт мотора. Автобус будет отремонтирован в ближайшие дни», — сообщили в управлении образования области.
Ежегодно обновляется автобусный парк школ области. В 2021 году было закуплено 18 автобусов и микроавтобусов для школ 15 районов области на сумму свыше 235 миллионов тенге, в том числе два для школ района Б.Майлина.
В этом году для обновления автопарка школ будет закуплено 30 автобусов на сумму 1,17 млрд тенге, из них 5 будут переданы в район им.Б.Майлина, в том числе будет направлен новый автобус для подвоза детей из данных сел, решение об этом было принято еще в конце 2021 года.
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