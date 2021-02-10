Автобусный коллапс. Что теперь будет с маршрутами №2, 7 и 13 в Костанае?

Компания «Костанайавтотранс» отказалась от обслуживания автобусных маршрутов № 2, 7 и 13. Ее обязательства взял на себя другой перевозчик. Уже с сегодняшнего дня движение перечисленных маршрутов стали восстанавливать. На линию направили машины, которые находились в резерве и вышли из ремонта, передает alau.kz

Автобусные маршруты Костаная с этого дня обслуживают на одну компанию-перевозчика меньше. «Костанайавтотранс» направил официальное письмо в городской отдел ЖКХ. В нем директор компании попросил расторгнуть договор перевозок и пояснил причину:

«В связи с тяжелым финансовым положением предприятия, которое не позволяет выполнить прямое исполнение обязательств по договору организации регулярных автомобильных перевозок пассажиров… прошу Вас расторгнуть договор и освободить от обязательств. Приносим свои извинения жителям города за предоставленные неудобства».

Сложности могли на себе испытать те костанайцы, которые пользуются маршрутами № 2, 7 и 13. Именно эти направления обслуживал «Костанайавтотранс». Чтобы в городе не произошел коллапс, обязательства прежней компании взял на себя другой известный в городе перевозчик — «ИП Брунер». Его директор пояснил, что для этого у них есть возможности и техника.

«У нас есть в резерве техника, она была на консервации. Сейчас мы ее снимаем, восстанавливаем. Свои маршруты у нас в полном объеме работают. С каждым днем, мы хотим заверить жителей города Костанай, что работа будет улучшаться и улучшаться. Все больше будет автобусов на линии. Работать же надо. Мы все в одном городе живем»,- сообщил Александр Брунер, директор компании-перевозчика «ИП Брунер».

Сейчас на маршруты № 2 и № 7 выставлены по 2 автобуса, а на маршрут № 13 — сразу 6 машин. В планах у директора «ИП Брунер» в ближайшее время полностью восстановить прежнее движение по этим направлениям. Уже завтра в город выйдет дополнительная техника, которую в том числе выводят из ремонта. Пока же среднее время ожидания автобусов по сообщению директора составляет полчаса. Но, что касается 7-го маршрута, то там положение пока остается тем же, что и при «Костанайавтотранс».

«Тяжело восстанавливать маршрут, который заброшенный. Сейчас пока каждый день ходить будут 2 автобуса. Мы развешали везде объявления-график. Пока на данный момент имеем возможность только 2 автобуса поставить, потому что он очень убыточный и тяжело предприятию. Если поставим еще 2 автобуса, то мы просто не потянем»,- пояснил Александр Брунер.

Еще одна проблема, которая усилилась на фоне дополнительной ответственности по новым маршрутам — это кадры. По всему Костанаю не хватает до 200 водителей автобусов. «ИП Брунер» не исключение. На нехватку людей во многом влияет низкая зарплата, которая сложилась, в том числе в связи с пандемией. Поток пассажиров снизился, график движения стал колебаться. Теперь чтобы не ущемить собственные маршруты перевозчик вынужден отправлять на «двойку», «семерку» и «тринадцатый» водителей-сменщиков. Отдыха у них станет меньше, а смен больше. Но такой режим работы обещают возместить денежной надбавкой.

«Так как водители сейчас будут больше дней работать, предприятие будет изыскивать средства, чтобы обязательно поднять им зарплату. Ну а в дальнейшем в ближайшие месяцы мы им поставим хорошую планку зарплаты, чтобы не было текучки, чтобы люди работали, чтобы люди с удовольствием шли на работу»,- пояснил директор.

Чтобы обслуживать новые для себя маршруты «ИП Брунер» заключили с акиматом предварительный договор. Ожидается, что он будет действовать до разрешения ситуации с пандемией. После этого на маршруты № 2, 7 и 13 разыграют тендер среди всех перевозчиков, и обслуживание этих направлений может перейти в другие руки.

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