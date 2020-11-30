Автобусы ходить не будут. Об ограничениях 1 декабря в Костанайской области

В Костанайской области по-прежнему сохраняются карантинные ограничения в выходные и праздничные дни.
Напоминаем, накануне главный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло, подписал очередное постановление, согласно которому, жесткий карантин продлили еще на неделю, до 7 декабря.
Так, в праздничный день, 1 декабря, будет приостановлена работа объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 квадратных метров, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники.
Кроме того, будет приостановлена работа общественного городского транспорта, за исключением общественного транспорта в городе Рудный, обслуживающего АО «ССГПО.
Работа крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры) также будет приостановлена.
Вводится запрет на работу крытых продовольственных и непродовольственных рынков.
Работа объектов общественного питания будет организована только на вынос и доставку.
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