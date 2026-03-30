Автобусы меняют маршруты: как теперь ездить по Костанаю с 1 апреля

В Костанае с 1 апреля текущего года изменятся схемы движения автобусных маршрутов №7, №24 и №105. Решения приняты и доведены до перевозчиков в установленный законом срок.

По маршруту №7 в дачный сезон (с 16 апреля по 15 октября) будет организован заезд к территории Триатлон-парка по улице Фролова с выездом к магазину «Дачный». Появятся новые остановки — «Фролова» и «Триатлон-парк». Это позволит повысить транспортную доступность зоны отдыха и упростит посещение спортивных и массовых мероприятий.

Маршрут №24: новая схема движения и заезд к соцобъектам

На маршруте №24 изменится схема движения: участок по улице Гашека будет сокращён (исключаются остановки «Гашека», «ЦОН», «Детская областная больница» — в этом направлении продолжают работать маршруты №10 и №19). Вместо этого маршрут продлят вдоль парка «Ұлы Дала» до улицы 1-я Речная.

Кроме того, автобус №24 будет заезжать по улицам Гоголя и Набережная к Костанайскому реабилитационному центру для лиц с инвалидностью, а также к остановке «Набережная» рядом с жилым комплексом «Парк Резиденс». Это решение улучшит транспортную доступность социальных объектов и создаст более комфортные условия для маломобильных групп населения.

Маршрут №105: продление до новых микрорайонов

Маршрут №105, следующий по направлению «Центральный рынок – г. Тобыл – мкр. Байтерек – с. Мичуринское», также продлят. Изменения связаны с обращениями жителей микрорайонов «Байтерек» и «Астана», а также села Мичуринское.

Ожидается, что продление маршрута повысит транспортную доступность новых жилых районов и позволит снизить нагрузку на бюджет за счёт увеличения пассажиропотока.

Что изменится для жителей

В целом, обновление схем движения направлено на улучшение транспортной доступности ключевых объектов города и создание более удобной городской инфраструктуры для жителей и гостей Костаная.