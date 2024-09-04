Автодороги взяты под контроль полицейскими в Костанайской области

Для своевременного контроля в период охотничьего сезона в Костанайской области созданы мобильные группы из числа сотрудников полиции и представителей всех заинтересованных природоохранных органов региона.

Уже за три дня начала сезона охоты мобильные группы проверили около 650 охотников любителей. Утром 3 сентября около поселка Родина выявлен факт охоты на зурмана (суслик-песчаник). Для их ловли местный житель устанавливал петли. За нарушение правил охоты мужчина привлечен к административной ответственности.

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В сезон охоты под контроль взяты и автомобильные дороги. Сотрудники вправе остановить транспортное средство и осуществить наружный осмотр.

По словам старшего инспектора управления местной полицейской службы ДП Тимура Нурсаитова, с начала года за нарушения природоохранного законодательства РК, административное наказание понесли более 550 правонарушителей, в отношении которых были вынесены штрафы на общую сумму около 5 миллионов 330 тысяч тенге.

За совершение экологических преступлений стражи порядка возбудили 25 уголовных дел, в том числе 6 по фактам незаконной охоты, два дела по незаконному обращению с редкими животными и их частями и 17 за незаконную порубку деревьев.

Во время проведения охоты в ведомстве призывают соблюдать природоохранное законодательство, меры личной безопасности при обращении с оружием, иметь при себе удостоверение охотника, путевку и все необходимые документы на оружие.

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