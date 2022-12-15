Автомашина с людьми врезалась в отбойник в окрестностях Костаная

Фото @kustanay_news
Кадры с места совершения еще одного ДТП, появились в социальных сетях.
- Отмена уроков, происшествия, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В полиции нам сообщили, что 15 декабря сотрудниками полиции задержан 33-летний водитель, который управляя автомобилем марки «БМВ» не справился с управлением на развязке возле кольца в районе кафе «Золотой фазан» и совершил наезд на дорожное ограждение.
Читайте также: Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил костанайца
В машине, кроме него, находились еще двое пассажиров. В полиции сообщают, что никто не пострадал.
Водитель ранее был лишен права управления транспортным средством. В настоящее время проводятся экспертизу.