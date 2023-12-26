Автомобиль электриков сдуло. Все службы в Костанайской области работают

Кадр из видео ДЧС Костанайской области
Как сообщил начальник ДЧС Костанайской области, автомобиль бригады электриков сдуло ветром с дороги.
Из-за неблагоприятных погодных условий на территории области отсутствует электроэнергия в 103 населенных пунктах Амангельдинский, Алтынсаринский, Денисовский, Аулиекольский, Житикаринский, Мендыкаринский, Сарыкольский, Б.Майлина, Узункольский, Камыстинский, Федоровский районы и т. Рудный. В вышеуказанных населенных пунктах ведутся восстановительные работы.
«Ремонтировать что-либо в такую погоду сейчас и сложно, и опасно. Это обычные люди. Сейчас все внимание штаба ЧС обращено на недопущении гибели людей и ущерба здоровью»,- сказал глава ДЧС области Кайрат Касым.
26 декабря спасатели помогли роженице, которая оказалась в в затруднительной ситуации из-за сильного бурана возле села Костомар в Костанайском районе. Скорая, перевозившая беременную женщину, не могла продвинуться сквозь метель.
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Несмотря на сложные погодные условия, команда спасателей из Департамента чрезвычайных ситуаций оперативно приняла меры. Благодаря их профессионализму, роженица была эвакуирована и вовремя доставлена в родильное отделение, где ей оказали необходимую помощь.
Бригады электриков устраняют аварии. Полицейские дежурят на трассах.
«Из- за погодных условий светофоры в Костанае не работают около 15 светофоров. Патрульные полицейские регулируют движение автомобилей в ручную», — отметили в ДП Костанайской области.
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