Автомобиль с детьми застрял на трассе в Костанайской области

Ночью 24 декабря в 02:50 в Жамбылском сельском округе провели аварийно-спасательные работы.

От дежурного 112 поступило сообщение о том, что на трассе между Костанаем и посёлком Самир в снежном заносе застрял легковой автомобиль марки Volkswagen. В салоне было четверо человек, в том числе двое детей. Семья направлялась в посёлок Самир, но из-за плохой видимости, решила вернуться назад. Они попали в снежный занос. Выбраться самим не удалось, тогда к ним на помощь приехали спасатели оперативно-спасательного отряда на машине высокой проходимости ТРЭКОЛ. С помощью троса машину оттащили на ровную дорогу. Семья в порядке, никто в медицинской помощи не нуждался.

Читайте также: Глава МЧС оценил идею штрафовать водителей, выезжающих на трассу в непогоду

«Зима суровое и непредсказуемое время года, всегда будьте на чеку в связи с ухудшением погодных условий, слушайте синоптики, скачайте приложение «Дармен» по отслеживанию прогноза погоды и оповещений от «112». С частым выпадением обильных осадков, гололёда, морозов и плохой видимости спасатели рекомендуют жителям не выезжать за пределы населенных пунктов. Если вы всё-таки попали в сложную ситуацию на дороге, звоните по номеру «101» или «112». Сотрудники постараются оказать всевозможное содействие и помочь выбраться из сложной ситуации», — сообщили в пресс-службе ДЧС.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.