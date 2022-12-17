Автомобиль с детской волейбольной командой разбился в РК

Один ребёнок погиб и восемь госпитализированы в результате ДТП.

ДТП случилось на трассе «Актобе – Болгарка – Шубаркудук», сообщает Polisia.kz в своём Telegram-канале.

«17 декабря на 68-м километре автодороги «Актобе – Болгарка – Шубаркудук» произошло опрокидывание автомобиля Toyota Estima под управлением 32-летнего жителя Темирского района. В салоне находились 11 человек, в том числе девять детей 2010-2011 годов рождения, ехавшие из села Шубаркудук в Актобе на соревнования по волейболу», – говорится в сообщении полиции.

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Восемь пострадавших детей доставили в ОДКБ города Актобе.

В правоохранительном ведомстве напомнили, что в соответствии с приказом МИИР РК «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом» перед перевозкой детей нужно не позднее чем за трое суток подать заявку на их сопровождение сотрудниками полиции